



В небольшой квартире Галины Григорьевны грядёт ремонт. Несмотря на возраст, постоянно занята. Сетует лишь на здоровье: каждый месяц сотни рублей - на таблетки.

Галина Карпуша, председатель общественной организации «Память сердца»: «У нас возраст-то какой… у нас - только болячки. Звонишь кому-нибудь, приглашаешь - я не могу ходить. В основном у всех – ноги».

Дочь погибшего бойца Великой Отечественной войны. Отца призвали в сорок первом. О его судьбе ничего не известно, кроме даты и места смерти.

- Погиб он 26 апреля 1944 года в Молдавии. Это Приднестровье.

Сегодня Галина Григорьевна - председатель общественной организации. Объединяет тысячи детей войны. Такого понятия сегодня в российском законодательстве нет. Но в регионах им оказывают поддержку. Внеочередную медицинскую и социальную помощь. Есть и ежемесячные выплаты - 520 рублей, которые, считают ветераны, должны быть больше.

Максим Шевченко, корреспондент: «Для того чтобы рассказать о наболевшем, ветераны инициировали встречу с председателем Законодательного собрания. И сегодня Андрей Шимкив пригласил их на специальную встречу, чтобы услышать пожелания и узнать о проблемах».

Участников трёх организаций, кроме повышения ежемесячных выплат, интересовали льготы на лекарства. Отдельная тема - доступ в санатории региона. Раз в три года ветераны поправляют здоровье в Маслянинском, Краснозёрском районах. Но путёвок давно уже не выделяли.

По итогам встречи прозвучали еще несколько важных заявлений: ежемесячные выплаты предложат повысить. А дети войны могут получить ещё одну финансовую поддержку.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области: «Я буду разговаривать с губернатором, просить о разовой выплате к 75-летию Победы. Потому что это юбилей, и это наша гордость, и наша память».

Суммы выплат определят позже, когда областные власти начнут составлять бюджет на будущий год.