Мировой судья Барабинского судебного района Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Виталия Богажельского.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории).

В суде установил, что житель Барабинского района 07 апреля 2019 года на территории заказника «Кирзинский» (на заливе Квашниха озера Чаны) с целью незаконной добычи ондатры выдолбил во льду лунки возле «хаток» ондатры, в которые установил "мордушки". В результате противоправных действий он незаконно добыл 31 особь ондатры, причинив крупный ущерб государству на сумму почти 90 тыс. рублей. Подсудимый вину признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке.

Мировой судья с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил Богажельского к 1 году исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства (условно). Материальный ущерб, причиненный государству в результате незаконной охоты, полностью возмещен.