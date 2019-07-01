Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» помогает эффективно решать задачи нацпроекта «Демография» в Новосибирской области; правительство региона поддержало заезд и лечение в этом уникальном медучреждении семей с детьми, страдающими целиакией.

Одной из приоритетных задач национального проекта «Демография» является поддержка семей с детьми. Это направление активно реализуется на территории Новосибирской области через развитие инфраструктуры социальных учреждений и внедрение новых современной технологий. В региональном министерстве труда и социального развития его считают ключевым.

Важная роль в реализации нацпроекта «Демография» на территории Новосибирской области отведена областному центру социальной помощи семье и детям «Морской залив». Это единственное в России медицинское учреждение, где в стационарной форме оказываются услуги по реабилитации детей с целиакией – непереносимостью глютена, белка некоторых злаковых культур.

В июне при поддержке областного правительства здесь был организован единственный в стране специализированный заезд в условиях стационара для семей с детьми, страдающими этим редким генетическим заболеванием. В «Морском заливе» их ждут современные реабилитационные программы.

«Медицинская помощь детям раннего возраста очень востребована. В прошлом году я дважды встречался с родителями детей, у которых есть особенности в развитии, и тогда взрослые мне рассказали, что есть сложности с тем, чтобы попасть в санатории для оздоровления или получить реабилитационные процедуры. Это требует дополнительного развития, но конкретные решения уже принимаются и реализуются», – отметил важность оказания комплексных реабилитационных услуг для детей губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Детям предстоит пройти курс диетотерапии, которая в некоторых случаях приводит даже к полному клиническому выздоровлению. В течение всего времени пребывания в «Морском заливе» семье ребёнка будут предлагаться массаж, водо-, тепло- и физиолечение, лечебная физкультура, услуги педагогов, психологов и логопедов, индивидуальные и групповые тренинги, занятия в сенсорной комнате и коррекционные мероприятия.

С 2014 года центр «Морской залив» принимает детей с онкопатологией в состоянии ремиссии. В 2016 году был организован первый заезд для семей с детьми с сахарным диабетом I типа, а с 2017 года курс реабилитации здесь могут пройти семьи с детьми с синдромом Дауна и челюстно-лицевой патологией. Новым направлением деятельности учреждения стал реабилитационный курс для детей с нарушением слуха после кохлеарной имплантации.

Центр «Морской залив» оказывает услуги бесплатно. Основанием для приёма семей на социальную реабилитацию является направление органов социальной защиты населения по месту проживания в Новосибирской области.

Напомним, в июне депутаты решили увеличить квоты на дорогие медицинские операции для Новосибирской области.