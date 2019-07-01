Следствием установлено, что в 29 июня 2019 г. около 16 часов в деревне Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской области 12-летняя девочка обратилась к молодому человеку с просьбой прокатить ее на лошади. Молодой человек, понимая, что лошадь является источником повышенной опасности, не убедился в навыках езды малолетней, посадил ее на лошадь и начал движение. Через непродолжительное время поведение лошади вышло из-под контроля, она начала совершать бесконтрольные движения, вследствие чего девочка упала и получила телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровья. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Как пишет портал НГС-Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрия Чечулина у пострадавшей девочки перелом затылка и ушиб головного мозга тяжёлой степени, она перенесла операцию.