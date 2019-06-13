В Новосибирской области за последние 50 лет впервые животное из зоопарка выпускают на волю. Сотрудники природоохранной инспекции подведомственного учреждения регионального министерства природных ресурсов и экологии и сотрудники Новосибирского зоопарка бережно доставили в природную обитель годовалого лосенка. Малыша везли в специальном контейнере с окошечками для воздуха. Лоси-родители – папа Прохор и мама Ариша – проводили своего сына без тревоги.

«Государственный природный заказник Сузунский» - самый большой заказник Новосибирской области. Только 80% знаменитого Сузунского бора входят именно в этот заказник. Здесь растут в основном вековые сосны и немного мелколиственных пород деревьев. Кроме сохатых, в бору водятся косули, рыси, лисицы, барсуки, белки, бурундуки и горностаи. Для копытных здесь прекрасные условия — отличная кормовая база и отсутствие крупных хищников. В заказнике запрещены охота, промышленное рыболовство, сбор редких видов растений, грибов и ягод. Общая площадь заказника – 128 500 га», - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Анатольевич Даниленко.

После долгой дороги сперва лосенок неохотно отходил от людей, но потом любопытство и природный инстинкт взяли вверх, он смело пошел осваивать новое жилье.

В заказнике сородичей маленького лосенка очень много, говорят егеря. Для животных специалисты природоохранной инспекции здесь в большом количестве оборудовали специальные кормушки и солонцы, которые всегда наполнены лакомством для лосей.

Лесоводы и охотоведы надеются, что лосенок быстро обживется, и через два-три года от него ждут молодое сильное потомство. Теперь за его жизнью, здоровьем и передвижением, будут наблюдать егеря. С целью безопасности специалисты лосенка специально чипировали.

Пожелать хочется только одного: с новосельем и живи долго-долго, лесной «малыш» !!!