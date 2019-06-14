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- Отдел надзорной деятельности МЧС Татарского и Усть-Таркского районов предупреждает о различных экстремальных ситуациях 
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- Во дворце спорта «Юность» завершился последний турнир текущего хоккейного сезона


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Источник: ОТС Татарск  

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