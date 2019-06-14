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- Реализацию проектов инициативного бюджетирования и другие вопросы обсудили на рабочем совещании с участием глав поселений Татарского района

- Работники социальной сферы отметили свой профессиональный праздник

- Качество медицины и не только обсудили на пленуме совета ветеранов Татарского района.

- Отдел надзорной деятельности МЧС Татарского и Усть-Таркского районов предупреждает о различных экстремальных ситуациях

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