4 июня стартовал Открытый чемпионат Татарского района по футболу. В соревнованиях принимают участие мужские команды администрации Татарского района, Татарского педагогического колледжа, команды «Юность» и «Самбисты», команда Усть-Таркского района. Игры чемпионата проходят на лыжной базе «Березовая роща».

Расписание 11 июня 18.30 - «Юность» - «Усть-Тарский район» 13 июня 19.00 - «Усть-Тарский район» - «Администрация» (место проведения - стадион Усть-Тарки) 18 июня 18.30 - «Администрация»- «Педколледж» 20 июня 18.30 - «Педколледж» - «Усть-Тарский район» 21 июня 18.30 - «Самбисты» - «Юность» 25 июня 18.30 - «Администрация» - «Самбисты» 27 июня 17.00 - «Самбисты» - «Педколледж» 27 июня 19.00 - «Юность» - «Администрация» 28 июня 18.30 - «Усть-Тарский район» - «Самбисты» Возможно изменение расписания игр чемпионата в связи с погодными условиями.

