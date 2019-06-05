Следователем Коченевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ по факту причинения смерти по неосторожности 4-летнему мальчику.
По версии следствия 2 июня 2019 года в вечернее время во дворе по улице Осенняя рабочего поселка Коченево Новосибирской области находились дети без присмотра законных представителей. 4-летний потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая покусала ребёнка, причинив ему множественные телесные повреждения. На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» для оказания ему первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм он скончался.
Следователем следственного управления во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Коченевскому району Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
Источник: СК РФ