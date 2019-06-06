Городские и районные депутаты, работники администраций отчитались о доходах за 2018 г.

Годовой доход главы Татарского района В.В. Смирнова составил 1 млн. 619 тыс. руб. В собственности главы находятся две квартиры 56 и 97 кв. м., в пользовании – жилой дом (120 кв. м.), квартира (50 кв.м.) и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (133 кв.м.). Доход супруги главы района составил 63 тыс. руб. Личного транспорта у Смирновых не имеется.

Председатель Совета депутатов А.И. Шмаков заработал в 2018 г. 906 тыс. руб. В его собственности числятся две квартиры 56 и 40 кв. м., два земельных участка и нежилое здание. Из транспорта А.И. Шмаков задекларировал Субару Форестер, УАЗ 3962 и прицеп ГАЗ 704. Доход супруги руководителя районного депутатского корпуса составил 1 млн. 798 тыс. руб.

Сведения о доходах работников районной администрации https://regiontatarsk.nso.ru/page/2309 и депутатов https://regiontatarsk.nso.ru/page/117.

Глава города А.И. Шведов задекларировал доход за 2018 г. в размере 3 млн. 684 тыс. руб. В собственности главы находится земельный участок под индивидуальное строительство (865 кв.м.), в пользовании – квартира (142 кв.м.). Доход супруги главы Л.В. Шведовой составил 5 млн. 300 тыс. Личного транспорта супруги Шведовы не имеют.

Председатель городского Совета депутатов С.С. Серов в 2018 г. заработал 1 млн. 947 тыс. руб., его супруга – 797 тыс. руб. В собственности С.С. Серова находятся квартира 107 кв. м., два земельных участка, автомобили Фольксваген Туарег и Мазда СХ-5. В собственности Н.А. Серовой – жилой дом (116 кв.м.) и три квартиры 58, 114 и 26 кв.м.

Сведения о доходах работников городской администрации и депутатов https://admtatarsk.nso.ru/page/1345.