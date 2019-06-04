Татарская межрайонная прокуратура в ходе совместного с отделом лесных отношений по Татарскому лесничеству мероприятия по обследованию в районе лесов выявила нарушения лесного законодательства в действиях филиала Татарские электрические сети АО «РЭС».

Филиалом общества не проведена очистка от порубочных остатков и других горючих материалов при проведении работ на линии электропередач, что могло повлечь возникновение лесного пожара.

По итогам проверки руководителю филиала внесено представление, которое признано обоснованным, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, филиалом запланированы мероприятия по устранению указанных нарушений. Исполнение требований прокурора взято на контроль.

Кроме того, межрайонным прокурором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), которое рассмотрено: лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.