Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, в дневное время 19 мая 2019 года подозреваемый и его 11-летний внук прибыли к берегу реки Курья вблизи деревни Новая Курья Карасукского района Новосибирской области для рыбалки. Нарушая Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, дедушка вместе с подростком без спасательного жилета вышли на деревянной гребной лодке на воду. В условиях неблагоприятной гидрометеорологической обстановки и сильного ветра произошло опрокидывание лодки. Подозреваемому удалось выплыть на берег и спастись. Подросток, не обладая навыками плавания и самостоятельного удержания на воде, пропал без вести. Его тело обнаружено в водоеме в ходе поисково-спасательных мероприятий сотрудниками аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Следователем Карасукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
Источник: СК РФ