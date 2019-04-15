Эти кадры снимает мама Левы. Новосибирцы сейчас в Москве. Ребенок снова под наблюдением врачей. Наталья рассказывает: возвращались домой после длительного лечения в столичной клинике, когда случился очередной перелом. Хрустальный мальчик. Первая травма - в 10 месяцев. В два года поставили диагноз несовершенный остеогенез. С тех пор идет отчаянная борьба врачей с болезнью, Лёвы - с болью. 10 переломов за шесть лет.

Лев Малахов: «Ножка не болит, потому что я не хочу, чтобы все знали, что мне больно».

А на этих кадрах Леве 3 года. Родители обратились за помощью: Русфонд и новосибирцы собрали средства на три дорогостоящих курса лечения, четыре операции. Чтобы малыш смог ходить.

Наталья Малахова, мама Лёвы: «Крепкие мышцы и отличную координацию невозможно заработать, сидя на диване, и поэтому ему через страх приходится двигаться к своей цели и к результатам, которые в данный момент радуют и наших лечащих врачей, и нас. Лечение очень эффективное, мы начинали первый курс, когда за первый год случилось четыре перелома, и теперь у нас период без переломов достиг 1 года и 8 месяцев, и я уверена, что это - не предел».

Сейчас Лёва готовится к школе. Врачи настаивают: для нормального психического развития он должен учиться вместе со всеми. Физических ограничений для этого нет.

Лев Малахов: «Очень хочу в школу: знания получать, с друзьями разговаривать».

Чтобы не потерять таким трудом достигнутые навыки, Лёве необходимо продолжить лечение. Новый курс стоит более полумиллиона рублей.





Светлана Тиссен, корреспондент: «Сегодня Русфонд и журналисты ГТРК «Новосибирск» объявляют сбор средств. Если вы готовы помочь Лёве, отправьте СМС со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. О других способах можно узнать на сайте Русфонда.