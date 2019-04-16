- Татарские поэты и прозаики презентовали новую книгу. Очередной коллективный сборник авторов клуба «Седьмое небо» получил название «Симфония души».



- С наступлением весны жители деревни

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- Стартовала регистрация на Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»!



- С наступлением весны жители деревни Чаны -Сакан остаются отрезанными от мира. Как выяснилось на очередном сходе граждан, сейчас в нашем районе есть дороги находящиеся в ещё более плачевном состоянии, чем там- Министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект Федерального закона о гаражах и о порядке приобретения прав на них.- Стартовала регистрация на Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»!

- Увеличение более чем на 25 млрд рублей финансирования мероприятий государственной программы «Развитие системы социальной поддержки» одобрено на заседании Правительстве региона- Центр помощи детям Татарского района принял участие в написание грантов. Финансирование выделили на создание сенсорной комнаты, клуба для сопровождения замещающих семей и клуба для постинтернатного сопровождения воспитанников- Кому платить за вывоз мусора? И при каких условиях на законном основании можно отказаться от оплаты?