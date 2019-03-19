Областное правительство утвердило стратегию развития региона. Она предполагает устойчивый рост экономики, интеграцию бизнеса с наукой и образованием, а также – гармоничное развитие человека.

18 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание регионального правительства. На нем была представлена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года. Она является частью более широкой системы документов стратегического планирования Российской Федерации. Как же будет меняться жизнь региона в ближайшие 12 лет?

Об этом рассказала министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

«В соответствии со стратегией пространственного развития России, Новосибирская область включена в Южно-Сибирский макрорегион, – сообщила она. – При этом город Новосибирск обозначен как одна из крупнейших агломераций, которая будет оказывать сильнейшее влияние на развитие экономики РФ – более 1% ежегодно, а города Новосибирск и Кольцово – это центры, в которых уже сложился высокий научно-образовательный уровень».

Основным приоритетам стратегии является создание условий для устойчивого роста экономики, гармоничного развития человека, интеграции научно-образовательного потенциала и эффективной бизнес-среды. Согласно документу, территория региона должна стать привлекательной для жизни и ведения бизнеса. Помочь занять в этих сферах лидирующие позиции к 2030 году должна стратегия «Сибирское лидерство», считает Ольга Молчанова. Андрей Травников заметил, что данный документ прошел длительную разработку, обсуждение на различных площадках и согласование со всеми органами власти. Последним процедурным шагом здесь стало, собственно, заседание правительства, где стратегию развития региона до 2030 года утвердили единогласно.