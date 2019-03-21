Помните свой 10-й или 11-й класс? Это время не только активной подготовки к экзаменам, но и выбора профессии. И как сложно бывает определиться в это время! Ведь за плечами совершенно нет житейского опыта. Да и собственных представлений о том, на каком месте лучше трудиться, тоже, чаще всего, нет.

Вместо этого на плечи подростка ложится груз социальных стереотипов: зарплата должна быть очень большой, делать нужно как можно меньше... И вот наступает час выбора: человек сперва устраивается в неподходящий ВУЗ, а потом устраивается работать в такое место, которое сложно назвать «рабочим». После нескольких лет (или десятков лет) – разочарование, возгласы: «Какой я был дурак!» - и прочее, и прочее.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно учиться слушать свое сердце, свою душу, а не руководствовать общеизвестными молодежными пожеланиями. Вся сложность в том, что очень просто попасться на денежную удочку: иди туда, там больше платят. Но если человек все-таки не поступится своими принципами в определенный момент – он может выиграть, например, любимую работу. А любимая работа – это очень важно.

Стоит, конечно, заметить, что любить работу, которая нам досталась, или нет – это вопрос, часто зависящий напрямую от нас самих. Но бывает, что это сделать сложно. Поэтому лучше сразу оказаться на верном месте.

И наверняка, есть в душе у юноши или девушки призвание. Но вот понять, что это за призвание, не всегда представляется возможным. По одной простой причине: мешают господствующие в социуме и СМИ убеждения. Как сейчас отвечают люди, когда их спрашивают, кем они хотят быть? «Чтобы хорошо зарабатывать», «Чтобы не хлопотно было». Хочется, чтобы платили много, а хлопот было мало.

За таким взглядом на жизнь теряется сердечное понимание того, куда нужно идти. Ведь, если Бог дал человеку талант – он должен послужить им людям. Если можешь лечить – лечи, умеешь вкусно готовить – будь поваром и т.д. Когда же вопрос зарплаты становится единственно важным, человек теряет понимание того, что ему нужно развивать талант (или таланты), данный от Бога.

Сколько есть подтверждений этому! Люди трудятся клерками в конторах, достигают среднего возраста, а потом понимают, что их призвание было совсем в другом… А как понять, в чем?

Наверное, ответ на этот вопрос требует не только честного диалога с самим собой, но и рассмотрения всей жизненной ситуации. Кем ты хотел быть в детстве? Какую пользу можешь потенциально принести обществу? Можно обратить внимание и на то, кем трудились твои родители. Где они видят твое место в жизни. Но важнее всего отделить зерна от плевел: деньги не могут стоять на первом месте. А лучше вообще закрыть глаза на денежный вопрос – тогда громче будет голос сердца.

А самое главное – никогда не забывать, что работа, профессия – это всего лишь средство к служению Богу и людям, ко спасению души. Без понимания смысла жизни любой действие становится пустым, бессмысленным и ошибочным. В том числе и профессиональный выбор. Пусть ваша профессиональная деятельность принесет большой и добрый плод.

Адам ДИАГНОСТИК