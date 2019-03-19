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19.03.2019 | 06:47
Информатор
42
Новый выпуск программы "Открытое пространство". Из него вы узнаете что сейчас репетируют актёры театрального коллектива "Светлая галёрка" и когда нам ждать премьеры.
Источник:
ОТС Татарск
"День за днём" ОТС Татарск
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