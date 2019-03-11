Как сообщили в правительстве региона, 70 особо охраняемых природных территорий поставлено на данный момент на кадастровый учет. Необходимость четкого определения их границ и режимов охраны была обозначена в послании президента РФ Владимира Путина.

Министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко отметил, что работа по внесению в кадастр информации о границах ООПТ, а также оперативного и своевременного предупреждения возможных нарушений планомерно проводится в регионе с 2014 года.

Задача на этот год – поставить на учет границы еще семи заказников.