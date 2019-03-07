ВИЧ-инфекция - это заболевание иммунной системы, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).Этот вирус постепенно разрушает иммунную систему-защитную функцию организма.
СПИД-это сидром приобретенного иммунодефицита и последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. На стадии СПИДа иммунная система значительно ослаблена и теряет способность противостоять возбудителям различных инфекционных заболеваний.
- при незащищенном половом контакте, т.е. без использования презерватива (если у человека есть другие инфекции, передающиеся половым путем, то риск заражения возрастает);
- во время беременности, родов или после родов при грудном вскармливании от ВИЧ-инфицированной женщины.
• С воздухом, пищей или водой
• При рукопожатии
• При плавании в бассейнах и водоемах
• При кашле, чихании
• При медицинских осмотрах
• При пользовании общей посудой
• При укусах насекомых
• В общественных местах
- при половых контактах регулярно и правильно использовать презервативы;
- не употреблять наркотики, алкоголь, так как он снижает контроль поведения.
Единственная возможность - это сдать анализ на ВИЧ, так как длительное время заболевание может протекать бессимптомно. Для этого необходимо обратиться в любое медицинское учреждение. Поскольку анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, то обследование необходимо проводить несколько раз. Для выработки антител нужно время около 3-х месяцев. Период, когда вирус уже присутствует организме, а антитела еще не выработаны, называется период «окна». Обследование в этот период может показать отрицательный результат даже при наличии вируса в организме. Поэтому, чтобы быть уверенным в результате теста, необходимо повторить обследование (через 3 месяца), практикуя в этот период только безопасное поведение (защищенный сексуальный контакт с использованием презерватива).
Главное помнить, что ВИЧ-инфекция - это не приговор, а диагноз!
Регулярно обследуйтесь, выполняйте рекомендации врача-инфекциониста по приему антиретровирусной терапии, которая способна замедлить развитие ВИЧ - инфекции и сохранить здоровье на долгие годы!