Защитить себя от ВИЧ возможно!

Что такое ВИЧ?

ВИЧ-инфекция - это заболевание иммунной системы, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).Этот вирус постепенно разрушает иммунную систему-защитную функцию организма.

СПИД-это сидром приобретенного иммунодефицита и последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. На стадии СПИДа иммунная система значительно ослаблена и теряет способность противостоять возбудителям различных инфекционных заболеваний.

Существуют три пути передачи ВИЧ:

- при незащищенном половом контакте, т.е. без использования презерватива (если у человека есть другие инфекции, передающиеся половым путем, то риск заражения возрастает);

- при употреблении инъекционных наркотиков;

- во время беременности, родов или после родов при грудном вскармливании от ВИЧ-инфицированной женщины.

Как ВИЧ не передается?

• С воздухом, пищей или водой

• При рукопожатии

• При плавании в бассейнах и водоемах

• При кашле, чихании

• При медицинских осмотрах

• При пользовании общей посудой

• При укусах насекомых

• В общественных местах

Как защитить себя от инфицирования ВИЧ?

ВИЧ не попадает в организм, если:

- воздерживаться от случайных сексуальных отношений;

- при половых контактах регулярно и правильно использовать презервативы;

- не употреблять наркотики, алкоголь, так как он снижает контроль поведения.

Как определить, заражен человек ВИЧ или нет?

Единственная возможность - это сдать анализ на ВИЧ, так как длительное время заболевание может протекать бессимптомно. Для этого необходимо обратиться в любое медицинское учреждение. Поскольку анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, то обследование необходимо проводить несколько раз. Для выработки антител нужно время около 3-х месяцев. Период, когда вирус уже присутствует организме, а антитела еще не выработаны, называется период «окна». Обследование в этот период может показать отрицательный результат даже при наличии вируса в организме. Поэтому, чтобы быть уверенным в результате теста, необходимо повторить обследование (через 3 месяца), практикуя в этот период только безопасное поведение (защищенный сексуальный контакт с использованием презерватива).

Что делать, если обнаружен ВИЧ?

Главное помнить, что ВИЧ-инфекция - это не приговор, а диагноз!

Регулярно обследуйтесь, выполняйте рекомендации врача-инфекциониста по приему антиретровирусной терапии, которая способна замедлить развитие ВИЧ - инфекции и сохранить здоровье на долгие годы!

Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия НСО