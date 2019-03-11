Целью проведения добровольной дактилоскопической регистрации является защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. В жизни, к сожалению, происходят события не всегда напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии различного рода, природные стихийные бедствия или иные неприятные ситуации, когда установить личность без документов просто невозможно. Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах, также прохождение данной процедуры поможет исключить махинации с собственностью в случае наследования имущества. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Кроме того, дактилоскопия — своеобразный сдерживающий фактор, который способен остановить человека в его противоправных намерениях.

Дактилоскопирование — это государственная услуга, которая проводится только по желанию гражданина, бесплатно и занимает всего несколько минут. После оформления и при отсутствии препятствующих частных обстоятельств за один визит обратившийся получает на руки справку о соответствующей постановке.

Любой гражданин, изъявивший желание пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, может обратиться в отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» адресу: Новосибирская область город Татарск ул. Ленина д. 108Е.

Добровольная дактилоскопическая регистрация осуществляется исключительно в интересах гражданина. Его персональные данные являются конфиденциальной информацией, доступ к которым ограничен в соответствии со статьей 7 Федерального закона России «О персональных данных».

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»