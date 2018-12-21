Крепкие морозы в сочетании с сильным ветром и продолжительными метелями придут в Новосибирск ую область 21 декабря. На дорогах - снежные заносы и гололедица. Непогода продержится минимум до 22 декабря включительно и может спровоцировать чрезвычайные ситуации: аварии на системах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, обрывы линий связи и электропередач, дорожно-транспортные происшествия и пожары. МЧС призывает население соблюдать повышенные меры безопасности.

По данным новосибирск ого гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 17- 22 метров в секунду. Необходимо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и оборванные провода, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.

Всем следует одеваться по погоде, родители должны пристально следить за детьми.

В непогоду сотрудники МЧС рекомендует воздержаться от прогулок на природу, особенно в одиночку, и поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте. В сильные морозы выезжать можно только в случае крайней необходимости, желательно пользоваться общественным (между город ним) транспортом.

Особое внимание уделить нужно пожарной безопасности. В морозы пожары часто происходят из-за перекала печей, чрезмерной нагрузки на электросети и нарушений правил эксплуатации газового оборудования. При похолодании многие допускают ошибку и топят печи длительное время, в результате происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Печь рекомендуется топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и на них нельзя хранить домашние вещи, дрова и сушить бельё. Нельзя эксплуатировать печи с неисправными или незакрытыми топочными дверками, с трещинами в стенах и дымоходах.

Пожарные также напоминают, что обогреватели должны устанавливаться на свободном месте - вдалеке от мебели и штор. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов. И ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Выполнение этих правил поможет избежать пожара.

Пожарно-спасательная служба МЧС России – 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии домашней сети.