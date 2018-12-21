19 декабря сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.

В районном поселке Чаны в одном из деревообрабатывающих цехов были проверены 20 иностранных граждан из Средней и Восточной Азии.

В отношении 19 граждан составлены протоколы, из них 10 - по ч. 2. ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ), 9 – по ч. 1 ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

В настоящее время проводится проверка в отношении юридического лица, с целью привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).