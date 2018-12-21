По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в период с 22 по 28 декабря 2018г. в Татарском и Усть-Таркском районах Новосибирской области ожидается аномальное похолодание. Температура воздуха днем прогнозируется от -24 до -28С, ночью же опустится до -35С, местами до -37С. Преимущественно без осадков, с порывами ветра.

С наступлением зимнего периода резко возрастает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, которые при определенных условиях могут стать причиной возгорания, взрыва, а, следовательно, причиной травматизма и гибели людей.

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний период в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей.

Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно помнить основные правила при эксплуатации обогревательных приборов. Для начала необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы не нарушать требований, изложенных в ней. При этом важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет от 3 до 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. Также необходимо систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Нельзя оставлять включенным электрообогреватели на ночь и использовать их для сушки вещей. Ставить электрообогреватель нужно на пол - на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. А в случае с конвекторами их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

Чтобы избежать трагедии, мы просим граждан выполнять следующие профилактические мероприятия:

1. Выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

2. Содержите отопительные печи, электрические приборы, плиты в исправном состоянии и подальше от штор и мебели, на несгораемых подставках;

3. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы;

4. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

5. Не используйте неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства;

6. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

7. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;

8. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

9. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра одних;

10. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - залог сохранности вашей жизни и вашего имущества!

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон;

101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Зимой проблема переохлаждения и обморожения насущна как никогда. В связи с понижением температуры воздуха, а также ухудшением погодных условий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает жителям правила поведения в мороз: - одевайтесь по погоде, отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног; - откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ; - еда - источник тепла, если вы замерзли, перекусите чем-то горячим; - не курите на морозе: курение ослабляет переферийную циркуляцию крови; - не носите металлические украшения на морозе, в том числе золотые и серебряные. - на улице не облизывайте губы и не мочите кожу. - отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 15-20 минут ему нужно возвращается в тепло и греться. Чтобы избежать переохлаждения, нужно всегда держать ноги в тепле. Для этого обувь должна быть свободной. Прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро. Кроме того, необходимо носить непромокаемую обувь на толстой подошве. В сильные морозы надевайте шерстяные носки. Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите теплые перчатки или варежки, чтобы не получить обморожение. Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. В ветреную погоду и тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми только глаза. Нос самая холодная часть человеческого тела, поэтому он может быстро замёрзнуть и обморозиться. В сильный холод дышите через нос. Если вас начинает бить дрожь, постарайтесь унять ее и выровнять дыхание. Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу. При обморожениях не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки, не смазывайте кожу маслами или жирами. Растирание снегом опасно, так как кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего в ранки может попасть инфекция. В случае обморожения необходимо: - как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое место; - аккуратно снять с него обувь и одежду, чтобы не вызвать вторичное травмирование тканей; - надеть на пострадавшего теплое и сухое белье; - уложить в постель, укутать в одеяло; - дать теплое питье и еду чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу»; - вызвать скорую медицинскую помощь.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам