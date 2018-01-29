В Новосибирской области стартовал конкурс «Спасибо, доктор!»: жители области могут самостоятельно выбрать кандидатуру врача и выразить ему благодарность. Для этого до шестого февраля надо заполнить заявку на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей.

«Пациент или группа пациентов оставляют на сайте данные о враче и слова благодарности. Можно приложить файлы с хореографическим выступлением, стихами, рисунками», - говорит заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Такие аудио, фото и видеоматериалы добавят сразу несколько баллов конкурсантам. 20 врачей, которые получат наибольшее количество заявок на выдвижение, пройдут в следующий этап. За них можно будет проголосовать на сайте www.noav.ru с 12 по 16 февраля. Наградят победителей второго марта. Призы получат и пациенты - авторы лучших творческих работ.