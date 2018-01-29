В конце ноября 2017 года неизвестный путем свободного доступа проник в один из домов в селе Кочневка Татарского района, откуда похитил продукты питания. Ущерб от преступления составил около 2 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 40-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейшее расследование.