Барабинское линейное производственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения населения, что с 6.00 2 февраля до 7.00 6 февраля на магистральном газопроводе «Омск – Новосибирск» будут проводиться ремонтные работы со стравливанием природного газа через штатную свечу, расположенную на 182 километре магистрального газопровода, находящуюся в 12 км. северо-восточнее г. Татарск.

При производстве стравливания природного газа возникнет сильный шум у близлежащих населенных пунктов. На поставку природного газа потребителям г. Татарска, указанные работы не повлияют.

Общая продолжительность работ составит 96 часов.

В случае изменения даты и времени производства ремонтных работ будет сообщено дополнительно.