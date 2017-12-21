Сегодня для многих – первое тактильное знакомство с иконой. Лики, жесты, надписи – в рельефе. Восторга, как дети, не сдерживают. Алиса Алексеевна жадно впитывает каждый образ миллиметр за миллиметром. Обычно для неё что человек, что картина – пятно, силуэт. С резным изображением – иначе, его она «видит» в деталях, и – что важно – наконец не чувствует себя зависимой от посторонних.

Алиса Лопатина, посетительница Новосибирской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих: «Мне чаще приходится обращаться к людям. А если я могу сама что-то пощупать, потрогать – конечно, мне будет это ближе и приятней».

Резные иконы Спасителя, Божьей Матери, Святителя Николая, других святых – дело рук отца Андрея Федорова. Говорит, трудится по совету Микеланджело: с деревянной заготовки просто убирает всё лишнее. Подготовка к работе – особый ритуал.

Протоиерей Андрей Федоров, настоятель Свято-Никольского храма в Нижней Ельцовке: «Этот как труд любого иконописца. Нужно познакомиться с житием святого, которого будешь изображать, нужно помолиться этому святому. Ну, и в процессе работы тоже молиться».

Рамы икон будто затёрты: винтажный эффект – состарены умышленно. Вырезаны в этом году специально для храмов Новосибирской Епархии. На днях их передадут в Собор Александра Невского, Троице-Владимирский собор, Никольский приход в Нижней Ельцовке.





Олеся Герасименко, корреспондент:«Помимо рельефных икон, в новосибирские соборы передадут и вот такие многоформатные издания: здесь – привычный машинописный текст об иконах, тропари, расшифровка церковной лексики. Всё это дублирует шрифт Брайля, а иконы изображены с помощью рельефно-графических контуров».

В храмах иконы будут в свободном доступе – прикоснуться к ним смогут все прихожане.

Елена Шишлова, посетительница Новосибирской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих: «Конечно, это здорово, что так придумали. Если у кого вообще нет понятия, то я-то помню. Лик, например – какие они были. Я сравниваю то, что помню, и то, что сейчас ощущаю».

Рельефные иконы – необходимость для слабовидящих. И напоминание всем остальным, чтобы, выйдя из храма, осмотрелись, увидели, кому нужна помощь. Главное, говорят священнослужители, – чтобы душа не была слепой.