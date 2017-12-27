В Татарске злоумышленник с применением насилия, не опасного для жизни, завладел пачкой сигарет в магазине на улице Ленина. Ущерб составил 70 рублей. Подозреваемый в совершении данного деяния был задержан участковым уполномоченным полиции. Им оказался местный житель в возрасте 30 лет, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Получены признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.