В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск обратился 28-летний житель Новосибирска и сообщил о пропаже своего мобильного телефона, который он приобрел в одном из магазинов районного центра. Сотрудники патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Барабинск в ходе отработки пассажиров, находящихся в здании вокзала, задержали по подозрению в совершении кражи ранее судимую 40-летнюю жительницу Татарска. При личном досмотре полицейские обнаружили у подозреваемой похищенный мобильный телефон. В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.