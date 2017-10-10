9 октября состоялась церемония официального представления временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, назначенного на эту должность Указом президента РФ Владимира Путина 6 октября.



Андрея Травникова членам правительства представил полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Андрей Травников заявил, что Владимир Путин поставил перед ним задачу работать на благо всех жителей Новосибирской области: «Я приложу максимальные усилия для выполнения этой задачи. Надеюсь, что мы совместными усилиями всех ветвей власти, депутатского корпуса обеспечим нужный темп развития региона. Обращаюсь ко всем с просьбой об объединении усилий для решения наших общих задач».

Сергей Меняйло и Андрей Травников поблагодарили Владимира Городецкого за плодотворную работу на посту губернатора.



В ответном слове Владимир Городецкий произнес слова благодарности в адрес членов правительства области, руководителей муниципалитетов, депутатского корпуса и пожелал своему преемнику успехов в реализации важных задач по развитию региона: «Время требует обновления. Принятые президентом кадровые решения – один из элементов обновления. Задача – с помощью таких обновлений достичь максимального результата в развитии региональной экономики».



В этот же день Андрей Травников подписал постановление об отставке Правительства Новосибирской области. «Объявить об отставке Правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Правительства Новосибирской области», – говорится в постановлении. Документ принят в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2017 № 468 «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Новосибирской области».