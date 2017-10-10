Большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности. Зачастую лесные пожары возникают от костров, которые раскладываются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства. Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу не затушенные спички и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть и от других причин, например, от выброшенных из окон поездов не затушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т.п. Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное время.

А.А. Перышкин, инженер лесного хозяйства

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