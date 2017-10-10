В Татарске по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера учреждения. Татарской межрайонной прокуратурой установлено, что главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения культуры, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, присвоила вверенное ей имущество. Женщина похитила денежные средства в сумме свыше 300 тыс. руб. путем перечисления излишней заработной платы на свою банковскую карту и находящуюся у нее в пользовании банковскую карту родственника, причинив учреждению материальный ущерб в крупном размере. Межрайонный прокурор направил в следственный орган материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По результатам уголовно-процессуальной проверки в отношении главного бухгалтера возбуждено и расследуется уголовное дело. Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.