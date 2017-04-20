Ранним утром 20 апреля 2017 года в Барабинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области поступило сообщение о пожаре в селе Бакмасиха Барабинского района, в ходе которого погиб 39-ти летний хозяин дома, его 32-летняя супруга, а также их малолетние дети одиннадцати и девяти лет. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем, организовано проведение процессуальной проверки.

По предварительным данным, около 4 часов утра 20 апреля 2017 года соседи дома, в котором произошел пожар, обнаружили его возгорание. В это время огнём была охвачена деревянная веранда дома и его кровля, основная часть жилища построена из кирпича.

Местные жители разбили одно из окон дома и увидели внутри него сплошное задымление. Селяне собственными силами приступили к ликвидации пожара, вызвав при этом на место государственную противопожарную службу и сотрудников правопорядка.

В ходе проведения следователем осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружены тела четырех жильцов дома, в том числе двух малолетних детей. Видимых телесных повреждений у погибших не обнаружено. Предварительная причина смерти – отравление жильцов дома угарным газом. Установлено, что семья погибших являлась благополучной, глава семьи работал зоотехником на местном сельскохозяйственном предприятии.

По данным следствия, накануне семья приобрела два домашних инкубатора, которые, со слов соседей, хозяин дома намеревался разместить и подключить к электросети в помещении веранды жилища. При составлении протокола осмотра веранды обнаружена оплавившаяся электропроводка. Основной версией причины возгорания является замыкание электропроводки. Прежние владельцы дома, проживавшие в нем до лета 2016 года, сообщили следователю о её изношенности.