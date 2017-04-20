МУП «Водоканал» доводит до сведения населения г. Татарска, что оплата за полив земельного участка в летний период составляет 1550,90 руб. Период полива с 1 мая по 31 августа. При самовольном подключении к системам водоснабжения предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 7.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенияхв виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Помимо административного штрафа, на абонента будет наложено обязательство по оплате неучтенной воды из расчетапропускной способности нелегально врезанных труб, умноженной на 24-часовое потребление в течение последних 6 месяцев. Оплата принимается вРКЦпо адресу ул. Ленина, 103.

Администрация МУП «Водоканал»