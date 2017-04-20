В Татарском районе в суд направлено уголовное дело об убийстве женщины. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней Ольги Толстихиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия 10 ноября 2016 года в ночное время в г. Татарске в ходе ссоры с 57-летней матерью Толстихина взяла в руку топор и нанесла металлической частью неоднократные удары в область головы потерпевшей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Полицию на место происшествия вызвали соседи женщин. Обвиняемая скрыть следы преступления не пыталась. Отметим, что некоторые СМИ писали, что женщина отрубила голову своей матери, однако эти данные следователи не подтверждают. Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд.



