На портале «Околица» жители муниципальных образований имеют возможность высказывать своё мнение о работе учреждений, организаций и предприятий, оценивать показатели эффективности развития своего региона или муниципального образования, публиковать отзывы о качестве предоставляемых на местах услуг.
Учредители Главного народного портала жителей муниципальных образований субъектов РФ «ОКОЛИЦА» (okolitsa-info.ru) - ОИА «Новости России», «Федеральный Справочник» и редакция журнала «Экономическая политика России».
Среди заявленных целей портала: оценка ресурсов субъектов РФ в осуществлении преобразований в сфере сельского хозяйства; содействие руководителям региональных и муниципальных предприятий, организаций и жителям населенных пунктов регионов России в распространении успешных примеров ведения бизнеса; актуализация информации о наиболее конкурентных предложениях широких кругов общественности по реализации перспективных социальных проектов.
Для формирования контента портала приглашаются федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований. Актуальная информация о направлениях развития регионов России, повышения качества жизни населения субъектов РФ принимается на почту [email protected] и размещается на главной странице в разделе «Новости».
С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте https://okolitsa-info.ru/glavni-info-portal/
Источник: Минсельхоз НСО