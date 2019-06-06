Учредители Главного народного портала жителей муниципальных образований субъектов РФ «ОКОЛИЦА» (okolitsa-info.ru) - ОИА «Новости России», «Федеральный Справочник» и редакция журнала «Экономическая политика России».

Среди заявленных целей портала: оценка ресурсов субъектов РФ в осуществлении преобразований в сфере сельского хозяйства; содействие руководителям региональных и муниципальных предприятий, организаций и жителям населенных пунктов регионов России в распространении успешных примеров ведения бизнеса; актуализация информации о наиболее конкурентных предложениях широких кругов общественности по реализации перспективных социальных проектов.

Для формирования контента портала приглашаются федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований. Актуальная информация о направлениях развития регионов России, повышения качества жизни населения субъектов РФ принимается на почту [email protected] и размещается на главной странице в разделе «Новости».