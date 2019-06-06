Поздравления с Днем социального работника каждый год 8 июня принимают тысячи человек, которые выбрали для себя такую непростую профессию. Именно они каждый день помогают пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей... - чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали себя полноценными гражданами общества.

На сегодняшний день эта профессия востребована: почти в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты. В ВУЗах появились такие профессии как "социальный педагог”, "социальный психолог”, "социальный работник”. Это новые профессии для нашего общества, несмотря на глубокие и давние традиции в благотворительности, милосердии и защите нуждающихся людей.

Работникам социальных служб в их профессиональный праздник мы хотим пожелать здоровья и достатка, крепости духа и терпения, удачи и вдохновения на каждый день! Ваш социально значимый труд не останется незамеченным! Будьте счастливы!

В.В.Смирнов, глава Татарского района

А.И.Шмаков, председатель Совета депутатов Татарского района





Торжественное мероприятие в честь Дня социального работника состоится 7 июня в 13.00 в ДШИ "Радуга".