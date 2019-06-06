Наступило самое любимое и всегда долгожданное школьниками время - летние каникулы! Как правило, в этот период большую часть времени ребята предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность организовать и постоянно контролировать досуг своих детей. Очень часто детские игры могут быть небезопасны. Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире, звучит следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в случае возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасения по телефону «01» или «112», позвать на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, которые могут вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной площадки, то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.

Общие правила поведения во время каникул

Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдых а. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. А для закрепления полученных знаний в школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о соблюдении мер безопасности.

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:

1. Правила безопасности на дорогах и улице . Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.

2. Правила пожарной безопасности . Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его последствия.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами . Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду вода в озерах прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах от берега температура воды становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к судорогам купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01— «пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного номера вызовов экстренных служб («010», «020», «030») или единый телефон службы спасения 112.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирск ой области обращается к родителям: помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Берегите себя и своих близких!