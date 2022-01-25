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25.01.2022 | 05:54
Информатор
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В Чановском районе будут судить мужчину, в пьяной ссоре забившего насмерть сожительницу
В этом году в Татарске начнется строительство комплекса объектов системы водоснабжения
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