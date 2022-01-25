24 января министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на очередном заседании Правительства Новосибирской области под председательством Губернатора Андрея Травникова представил изменения в Региональную программу по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы. Он отметил, что общий объем финансирования региональной программы увеличен из федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований Новосибирской области.

Так, в 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется завершение мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой в р.п. Маслянино – здесь предусмотрена реконструкция водозабора. В с. Венгерово будет модернизирована система водоснабжения, в р.п. Ордынское планируется строительство комплекса сооружений очистки подземных вод, а также в рамках проекта начнется строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево, и строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске.

Кроме того, строительство и реконструкция объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения запланировано в 19 муниципальных образованиях региона за счет средств областного бюджета.

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Новосибирской области обеспечены водоснабжением жители населённых пунктов р.п. Сузун, г. Карасук, р.п. Краснозерское, г. Тогучин в 2021 году.