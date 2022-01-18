При покупке билетов в поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» внутригосударственного сообщения, отправлением до 28 февраля включительно, действует специальный тариф. Скидку 10% получит пассажир, совершающий поездку в день своего рождения, а также в течение 7 дней до и 7 дней после дня рождения, и сопровождающие его лица – до 3 человек.

Скидка действует при совместном следовании и при условии одновременного (в одном заказе) оформления проездных документов (билетов) в один вагон (без ограничения количества поездок). При этом в вагонах класса «Люкс», а также в вагонах СВ класса обслуживания 1Е и в вагонах с местами для сидения класса обслуживания 1В скидка действует на не более одного сопровождающего.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов.