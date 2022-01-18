Новый год для детей – это самый красивый, таинственный праздник, который они ждут с нетерпением. Новогодние подарки и сюрпризы для них – еще один повод поверить в сказку и волшебство, получить море положительных эмоций. В особом внимании на новогодние праздники нуждаются дети, которые временно проживают в государственных учреждениях. Благодаря помощи неравнодушных людей здесь удается создать для детей атмосферу праздника.

Неравнодушие людей и их безвозмездная помощь помогли совершиться новогоднему волшебству. В канун праздника депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Равильевич Умербаев оказал благотворительную помощь воспитанникам Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Татарска в виде сладких подарков. Отрадно, что это не разовая акция. В июне 2021 г. Игорь Равильевич оказал помощь в организации для воспитанников реабилитационного центра праздничного мероприятия, посвященного Дню России, подарил игровое и спортивное оборудование.

С 2019 г. спонсорскую помощь в виде игрушек, спортивного инвентаря, мультимедийной техники оказывает индивидуальный предприниматель из Казани Алексей Обухов. Воспитанники Центра пишут в письмах Деду Морозу о чем мечтают и что хотят получить в канун праздника. Алексей Обухов помогает исполняться детским мечтам!

Педагоги и воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Татарска благодарят Игоря Умербаева и Алексея Обухова за оказываемую помощь, массу позитива и радостных эмоций!