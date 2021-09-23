Главное управление МЧС России по Новосибирской области приглашает выпускников школ для поступления в высшие учебные заведения МЧС России. Обучение бесплатное с гарантированным трудоустройством. Полное государственное обеспечение, ежемесячное денежное довольствие. Питание и обмундирование бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно, а также двухнедельный зимний каникулярный отпуск. После завершения обучения выпускникам факультета присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «специалист», выдается диплом государственного образца и гарантировано трудоустройство с ежемесячной выплатой денежного довольствия. Период обучения входит в общий стаж службы.

Основные направления подготовки для поступающих в ВУЗы МЧС России в 2022 году

Пожарная безопасность, очно, 5 лет, на базе среднего общего образования.

Вступительные испытания:

- Физика (ЕГЭ);

- Русский язык (ЕГЭ);

- Математика (ЕГЭ профильный уровень);

- Физическая подготовка;

- Математика (письменно).

Техносферная безопасность, очно, 4 года, на базе среднего общего образования.

Вступительные испытания:

- Физика (ЕГЭ);

- Русский язык (ЕГЭ);

- Математика (ЕГЭ профильный уровень);

- Физическая подготовка;

- Математика (письменно).

Судебная экспертиза, очно, 5 лет, на базе среднего общего образования.

Вступительные испытания:

- История (ЕГЭ);

- Русский язык (ЕГЭ);

- Обществознание (ЕГЭ);

- Физическая подготовка;

- Обществознание (письменно).

Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний зачисляются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие родителя-инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного минимума;

- участники боевых действий;

- другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приему в ВУЗы, предусмотренные законодательными актами РФ.

ВУЗы Государственной противопожарной службы МЧС России:

- Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва);

- Академия Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва);

- Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России;

- Сибирская пожарно-спасательная академия (г. Железногорск, Красноярский край).

- Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург).

Молодые люди! Если вы решили, что эта профессия для вас, звоните по телефону 24-246 или обращайтесь в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркского районам ГУ МЧС России по Новосибирской области по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, 47, кабинет №4.

Михаил Глинов, инспектор ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам