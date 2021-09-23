Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.09.2021 № 883-к старший советник юстиции Илья Владимирович Черкас освобожден от должности прокурора Баганского района Новосибирской области и назначен на должность Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области.

Илья Черкас родился в 1978 году. Окончил в 2003 году Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция», получив высшее юридическое образование.

В органах прокуратуры служит с апреля 2002 года, с сентября 2016 года занимал должность прокурора Баганского района Новосибирской области.

За период службы в органах прокуратуры Илья Владимирович Черкас зарекомендовал себя грамотным, ответственным, добросовестным работником, обладающим организаторскими способностями и умением оперативно принимать правильные решения.

За примерное исполнение служебных обязанностей Генеральным прокурором Российской Федерации он награжден знаком отличия «За верность закону» II степени, поощрялся правами прокурора Новосибирской области.