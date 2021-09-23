Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам сообщает, что за первую половину сентября 2021 г. в Татарском районе увеличился рост пожаров сена в сельских поселениях. Так, 5 сентября в Никулино огнем были уничтожены два стога сена общей массой 80 центнеров. 16 сентября в Николаевке пожаром был уничтожен стог сена массой около 20 центнеров.

Основные причины возгорания сена и соломы - неосторожное обращение и детская шалость с огнем, искры от техники. Часто корма лежат очень близко от дороги, а брошенный неосторожно или с умыслом окурок, приводит к возгоранию.

Чтобы избежать возникновения пожаров:

- Скирды (стога) запрещено размещать рядом или под линиями электропередач;

- Следует соблюдать правила заправки топливом сельхозтехники;

- На выхлопных трубах сельхозтехники должны быть установлены искрогасители;

- Территория складирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников;

- У каждого жилого дома в сельской местности, расположенного более 100 м от водоисточников должна быть установлена бочка с водой.

Михаил Глинов, инспектор ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам