В России с 1 сентября 2021 г. вступят в силу новые ветеринарные правила по борьбе с лейкозом.

Ветправила утверждены приказом Минсельхоза РФ № 156 от 24.03.2021 г. Этим же приказом будут признаны утратившими силу прежние ветправила по профилактике лейкоза КРС от 1999 г.

Новый документ установил обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации лейкоза, предотвращению его возникновения и распространения на территории РФ.

В развитии болезни различаются бессимптомная, гематологическая и клиническая стадии. В бессимптомной и гематологической стадиях у животных характерные клинические признаки болезни отсутствуют.

Характерными клиническими признаками болезни в период клинической стадии у животных являются: увеличение лимфатических узлов, появление опухолевых новообразований в различных частях тела, нарушение половых циклов, гипотония преджелудков, отеки в области шеи, подгрудка, подчелюстного пространства, живота, пучеглазие, исхудание, снижение молокоотдачи, выпадение шерстного покрова на голове и холке.

Источником возбудителя являются больные животные, в том числе животные, не имеющие клинических признаков и выделяющие возбудитель во внешнюю среду.

Передача возбудителя осуществляется контактным, алиментарным, внутриутробным, ятрогенным и трансмиссивным путями. Факторами передачи возбудителя являются кровь, молоко, секреты и экскреты больных животных и инфицированных животных, а также другие объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

В целях предотвращения возникновения и распространения лейкоза физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) животных, обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы животных для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание лейкозом;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, а также обеспечить изоляцию трупов павших животных;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся животные, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных ветправилами;

- не допускать смешивания животных из разных стад при их выпасе и водопое.

Поступивший в хозяйство скот необходимо подвергать серологическим исследованиям на лейкоз. Специалисты госветслужбы должны брать кровь на анализ у животных старше шестимесячного возраста один раз в год. А у быков-производителей – два раза в год с интервалом не менее 180 календарных дней. Также для профилактики лейкоза правила предписывают проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя. Животные старше 6 месяцев, давшие положительный результат при серологических исследованиях необходимо подвергать гематологическим исследованиям.

Диагноз на лейкоз считается установленным в случае, если получен положительный результат при проведении серологических исследований (животные считаются инфицированными), а также при получении положительного результата гематологических исследований (животное считается больным). В этом случае вводится карантин.

Новые правила требуют установить эпизоотический очаг, резервацию для содержания инфицированных животных и территорию неблагополучного пункта (от 1 до 5 километров от границ эпизоотического очага). Ограничения вводятся в эпизоотическом очаге, резервации и неблагополучном пункте.

Так, из эпизоотического очага, в частности, запрещается вывозить скот, кроме как на убой и в резервацию, использовать сперму от быков и быков-производителей для случки. Запрещено совместное содержание, выпас и доение больных, инфицированных и здоровых животных, проведение ими отелов в одном помещении, использование больных, инфицированных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада. Также нельзя использовать молозиво от больных коров для выпойки телятам. Всех больных лейкозом животных надлежит отправить на убой в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз. Инфицированный скот ликвидируют, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных животных составляет до 5% от общего количества. Молоко и молозиво, полученное от больных коров, по новым ветправилам подлежит уничтожению. Молоко, полученное от инфицированных животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.

В резервации запрещается вывоз больных и инфицированных животных за исключением вывоза таких животных на убой, контакт инфицированных животных с другими животными, сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных животных, хранение и использование спермы для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

В неблагополучном пункте запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных. Осуществляется проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз животных старше 6-месячного возраста.

Свободу от карантина хозяйство получит после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных животных, убоя последнего больного и инфицированного животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных животных составляет до 5% от общего количества животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований животных старше 6-месячного возраста.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов