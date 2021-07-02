По данным оперативного штаба на утро 1 июля в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 46 тыс. 998 случаев коронавируса (+178 за сутки), в том числе у 3 тыс. 152 детей. 41 тыс. 727 пациентов выздоровели (+97 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 75 лет, 81 год, 81 год, 90 лет и женщины в возрасте 65 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 тыс. 72 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 тыс. 795 пациентов, в том числе 94 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ – 86 пациентов

По оперативным данным в Татарском районе на 1 июля было 62 больных COVID-19 . За сутки выявлено больных COVID + 18. Выздоровевших с начала пандемии – 1 тыс. 358 человек.