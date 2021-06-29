28 июня из дома по улице Дачная п.Озеро Карачи бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 34-летнего мужчину с ножевым ранением.

О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний знакомый потерпевшего.

Как установили полицейские, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил своего знакомого ножом в живот.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.