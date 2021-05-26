Грипп птиц - острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

Профилактика гриппа птиц у домашней птицы.

Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно, включает мероприятия организационно-хозяйственного характера:

1. Соблюдение владельцами и лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм. В частности, необходимо:

1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.

1.5. Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.

2. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен осуществляться на специализированных предприятиях.

3. В период угрозы гриппа птиц:

3.1. Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан необходимо всех домашних птиц перевести на закрытое содержание.

3.2. Установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких птиц.

3.3. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.

3.4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.

3.5. Периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезинфекцию предварительно очищенных помещений и инвентаря (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина).

3.6. После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.

3.7. Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3% растворе хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды кальцинированной) и последующей стирке.

3.8. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птицы в целях проведения необходимых мероприятий по исследованию птицы на грипп.

Профилактика гриппа птиц у людей.

В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо:

1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца.

2. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.

3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.

4. Приобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100°С.

6. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.).

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов