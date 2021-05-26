Барабинская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД».

Барабинской транспортной прокуратурой проверено исполнение законодательства об охране труда в Эксплуатационном локомотивном депо Барабинск, Вагонном ремонтном депо Татарская, Татарской дистанции пути. Установлено, что администрациями транспортных предприятий допускались нарушения норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, ненадлежаще осуществлялась проверка знаний техники безопасности. В организациях не были разработаны предусмотренные законом локальные акты в сфере охраны труда. В этой связи транспортным прокурором руководителям предприятий железнодорожного транспорта внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения закона устранены в полном объеме, 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Наряду с этим по инициативе прокурора ОАО «РЖД» и 18 должностных лиц привлечены к административной ответственности, предусмотренной частями 1 и 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, им назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 329 тыс. руб.