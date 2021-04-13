Налог на доходы физических лиц, как правило, удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

С 1 января 2021 г. стартовала декларационная кампания, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах не позднее 30.04.2021 года.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

- при получении дохода от продажи объектов недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности менее минимального срока владения).

Минимальный срок владения составляет 5 лет. А если недвижимость подарена близким родственником или членом семьи, получена по наследству или при приватизации - 3 года.

- при получении дохода от продажи транспортных средств (находившихся в собственности менее 3 лет).

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе - в сумме до 15 тыс. руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами РФ.

Также в числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15.07.2021 г.

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно любым удобным способом:

- в электронном виде – с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России, а также по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками;

- на бумажном носителе – обратившись лично в налоговый орган по месту своего учета, в отделение «МФЦ» либо направить по почте с описью вложения.

Новшеством в этом году является то, что в случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по представлению налоговой декларации 3-НДФЛ о полученных в 2020 году доходах, налоговые органы после 15.07.2021г. самостоятельно произведут начисление налога по данным, полученным из регистрирующих органов. Будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Новосибирской области рекомендует гражданам исполнить обязанность по представлению декларации по налогу на доходы физических лиц своевременно.